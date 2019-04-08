Прокуратура запросила для маньяка-насильника из Екатеринбурга пожизненный срок с тюремным заключением

В Екатеринбурге продолжается суд над бывшим спасателем Алексеем Фалькиным, обвиняемом в педофилии. Ранее мужчина уже был приговорен к пожизненному заключению за три убийства и череду изнасилований женщин.

Как уже сообщалось, следователи инкриминировали подсудимому еще три преступных эпизода в отношении несовершеннолетних детей в парке Победы на Уралмаше.

Так, 23 февраля 2006 года в период с 15 до 16 часов Фалькин, будучи пьян, попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Он сбил ее с ног и схватил за горло, угрожая убить. Но девушка активно сопротивлялась и ей успела помочь двоюродная сестра, поэтому Фалькин не смог довести преступление до конца и скрылся.

После этого, 20 июня 2006 года, с 19 до 22 часов Фалькин, также в нетрезвом виде, увидел компанию подростков и с ними девочку младше 14 лет. Мужчина распугал подростков и изнасиловал девочку. Аналогичное преступление подсудимый совершил 29 августа 2012 года с 16 до 17 часов в том же парке. Гуляя пьяным, он увидел незнакомую девушку и напал на нее.

Прокурор в ходе судебных прений с учетом опасности совершенных преступлений и личности подсудимого потребовал 24 года лишения свободы. Но, учитывая предыдущий приговор в отношении Фалькина, гособвинитель запросил назначить совокупное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбытием в исправительной колонии особого режима, из них первые 7 лет – в тюрьме.

Напомним, в структуре ФСИН России тюрьма – самый строгий вид исправительных учреждений. Всего их в России восемь. Приговоренные к сроку в тюрьме все время содержатся в камерах, в отличие от находящихся в исправительных колониях.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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