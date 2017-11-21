В Екатеринбурге ищут жертв серийного насильника (ФОТО)

В Екатеринбурге следователи ищут жертв 35-летнего мужчины, подозреваемого в серии изнасилований и преступлений сексуального характера. Известно, что мужчина орудовал в 2004-2008 годах в парке Победы и на Уралмаше.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга, 1982 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.105 УК РФ «Убийство», ст.131 УК РФ «Изнасилование» и ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что обвиняемый может быть причастен к иным возможным преступлениям сексуального характера, совершённым в период с 2004 по 2008 годы на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, в том числе, в парке Победы. О данных преступлениях потерпевшие по каким-либо причинам не сообщали в органы правоохраны», – сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Возможных потерпевших просят сообщить соответствующую информацию по телефонам в Екатеринбурге: 8(343)297-72-44, 8-922-039-95-25.

Также возможно обратиться непосредственно в третий отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, улица Щорса, 18. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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