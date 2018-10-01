Екатеринбургские депутаты втайне поделят посты профильных комиссий

Во вторник, 2 октября, аппарат гордумы Екатеринбурга проведет организационное совещание для депутатов. Главным вопросом станет распределение народных избранников по профильным комиссиям, а также выбор председателей этих комиссий. Как стало известно «Новому Дню», обсуждение будет проходить за закрытыми дверями, без присутствия прессы.

Любопытно, что первое собрание депутатов по этому поводу прошло на повышенных тонах из-за слишком большого количества желающих записаться в две ключевые комиссии – по местному самоуправлению и по городскому хозяйству. В каждую поступило по 12 заявлений, хотя регламент ЕГД ограничивает состав комиссий до девяти депутатов (поправки были приняты в июне). Депутатам придется договариваться, так как официальное утверждение составов комиссий запланировано на 9 октября – это дата второго заседания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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