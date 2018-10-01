В Екатеринбурге возобновилась подпольная торговля фунфыриками

Торговый павильон на улице Куйбышева, 82, где около года назад бойко велась нелегальная торговля этиловым спиртом, вновь попался на нарушении закона. Общественники из организации «Народный контроль» нагрянули в злополучный киоск и обнаружили там залежи незаконного алкоголя.

«Изъяли более 100 «фунфыриков», около 30 бутылок крепкого алкоголя и более 150 бутылок пива. Хочу отметить действия сотрудников отдела полиции: очень быстро отреагировали на звонок, в течение 15 минут на место приехали наряд ППС и участковый», – сообщил активист партии ЕР Дмитрий Чукреев. Алкогольная продукция была изъята, владельцу павильона выписан административный штраф.

Напомним, «Новый День» сообщал о подпольной торговле фунфыриками в киоске на улице Куйбышева в октябре прошлого года. Тогда съемочной группе агентства пыталась помешать некая Анастасия, разбившая на камеру найденные бутыльки. После этого случая в торговую точку стал наведываться «Народный контроль» с проверкой.

Фунфырики вернулись

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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