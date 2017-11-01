После сюжета «Нового Дня» в место продажи фунфыриков пришли общественники и тоже подверглись атаке «решал»

В екатеринбургские ларьки вернулись фунфырики, несмотря на действующий в стране запрет на продажу бутыльков со спиртом в неспециализированных торговых объектах. Накануне съемочная группа «Нового Дня» проверила один из таких ларьков, где из-под полы торговали фунфыриками, на улице Куйбышева, 82. Признать факт торговли в точке резко отказались. Зато появилась местная барышня по имени Анастасия, имеющая репутацию силовой «решалы» алкогольных вопросов. Она пыталась препятствовать работе нашей съемочной группы.

После выхода сюжета «Нового Дня» в ларек наведались общественники из «Народного контроля». Как рассказал агентству Дмитрий Чукреев, в ларьке была проведена контрольная закупка, которая подтвердила факт нелегальной продажи алкогольсодержащей продукции. На место был вызван наряд полиции. В ларьке было обнаружено больше 300 бутылочек со спиртом, а также крепкий алкоголь. Причем общественники, как и журналисты ранее, подверглись нападкам местных «решал» – правда, в отличие от дневного инцидента, атака носила исключительно моральный характер. Тем не менее, весь нелегальный товар был изъят правоохранителями, а продавщица поклялась больше не торговать спиртом.

Драка у ларька

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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