«Фунфырики» вернулись – из-за них начали драться (ВИДЕО)

В Екатеринбурге вновь появились точки, где стали продаваться так называемые фунфырики, столь любимые рядом россиян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из таких торговых точек стал павильон на улице Куйбышева, 82, где из-под полы продавали бутыльки со спиртом (запрещенные главным санитарным врачом), однако признать факт торговли в точке резко отказались. Зато появилась местная барышня по имени Анастасия, имеющая репутацию силовой «решалы» алкогольных вопросов. Она пыталась препятствовать работе нашей съемочной группы, но лишь помогла осветить ситуацию наиболее динамично.

Фунфырики вернулись

Напомним, после временной отмены моратория на продажу спиртосодержащей продукции – так называемых фунфыриков, органы Роспотребнадзора с 23 октября вновь ввели запрет на их продажу, сроком на 180 суток.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, запрет коснется спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта более 28 процентов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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