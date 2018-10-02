Музей Левитана начнут создавать в следующем году. На обустройство подвала, откуда вещал диктор, уйдет 18,5 млн рублей

Сегодня, 2 октября, день рождения легендарного советского диктора Юрия Левитана. «Внимание, говорит Москва!» – этими словами в годы Великой Отечественной войны он начинал сводки Совинформбюро на радио и зачитывал приказы Сталина. С осени 1941-го по весну 1943 года вещание велось не из столицы, а за тысячи километров от нее – в подвале дома на улице Радищева в Свердловске. Военная тайна легендарного диктора вскрылась только спустя четверть века после ВОВ, а после выхода материала «Нового Дня» об этом в Екатеринбурге задумались о создании музея Левитана в доме, откуда велось вещание.

Два года назад депутат Андрей Альшевских обратился с предложением к областным властям. Инициативу поддержали и обещали проработать.

Однако пока работы даже не начались. Как сообщили «Новому Дню» в региональном министерстве культуры, реставрация того самого подвала еще только планируется. Более того, сотрудники Свердловского областного краеведческого музея проанализировали экспонаты, и их набралось немного. «Материалов о пребывании Юрия Левитана в Свердловске сохранилось немного, так как специальная операция по эвакуации диктора проводилась в условиях полной секретности, его имя не упоминалось ни в каких документах того времени, о том, что Юрий Левитан в Свердловске, не знали ни сотрудники радиостанции, ни первые лица города. В собрании Свердловского областного краеведческого музея отсутствуют мемориальные предметы, связанные с деятельностью Юрия Левитана в Свердловске. Для воссоздания обстановки студии на основе типологических вещей, соответствующих 1940-м годам, требуется проведение серьезной научно-исследовательской работы по выявлению и приобретению музейных экспонатов», ‒ сообщили агентству в министерстве.

Тем не менее, в минкульте заверили, что разработают научную концепцию и архитектурно-художественный проект экспозиции совместно с Уральским региональным институтом музейных проектов. «Начало создания музейной экспозиции запланировано на 2019 год. В 2018 году проведено обследование помещений, в которых планируется создание музея, по результатам составлена предварительная смета. Общая стоимость работ по приспособлению части подвала указанного здания под музей Ю.Б. Левитана, созданию научно-экспозиционной документации, архитектурно-художественного проекта и музейной экспозиции составляет около 18,5 миллионов рублей. Деньги планируется выделить из бюджета Свердловской области», ‒ сказали «Новому Дню» в региональном министерстве культуры.

Там добавили, что музей хотят открыть в 2020 году – к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.18

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