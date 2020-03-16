Музей диктора Юрия Левитана в Екатеринбурге откроется ко дню его рождения

Осенью 2020 года в Екатеринбурге откроется музейная комната, посвященная диктору Гостелерадио СССР Юрию Левитану.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских, приложив письмо из областного министерства культуры.

В документе говорится, что музейная комната будет открыта 2 октября, ко дню рождения диктора, в особняке по адресу: ул. Радищева, 2.

Напомним, с осени 1941-го по весну 1943 года вещание «от советского информбюро» велось не из столицы, а за тысячи километров от нее – из Екатеринбурга, студия находилась в подвале дома на улице Радищева в Свердловске. Военная тайна легендарного диктора вскрылась только спустя четверть века после ВОВ, а после выхода материала «Нового Дня» об этом в Екатеринбурге задумались о создании музея Левитана в доме, откуда велось вещание. В 2018 году было проведено обследование помещений, в которых планируется создание музея, по результатам составлена предварительная смета. Общая стоимость работ по приспособлению части подвала указанного здания под музей Ю.Б. Левитана, созданию научно-экспозиционной документации, архитектурно-художественного проекта и музейной экспозиции составляет около 18,5 миллионов рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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