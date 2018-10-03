«Автомобилист» выиграл 13-й матч КХЛ подряд

Победная серия ХК «Автомобилист» продолжается. Сегодня екатеринбургский клуб в выездном матче во Владивостоке одолел местный «Адмирал» со счетом 5:3.

В составе «Автомобилиста» голы забили Анатолий Голышев, Кирилл Лямин, Стефан да Коста, Илья Крикунов и Вячеслав Литовченко. За «Адмирал» дважды забил Денис Вихарев, еще одну шайбу забросил Александр Стрельцов.

Таким образом, «Автомобилист» одержал 13-ю победу в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Андрея Мартемьянова набирают 26 очков и по-прежнему остаются лучшей командой лиги. Следующий матч екатеринбуржцы сыграют 5 октября в гостях у хабаровского «Амура».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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