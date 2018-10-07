Идет на рекорд? «Автомобилист» одержал 15 победу подряд

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал очередную победу. Сегодня на выезде в Пекине команда переиграла китайский «Кинь Лунь Ред Стар» со счетом 5:2.

Напомним, что пока екатеринбургский клуб – единственный, не проигравший ни одного матча в сезоне КХЛ 2018/19. Команда с начала регулярки одержала 15 побед в 15 играх и занимает первое место в турнирной таблице. При этом чтобы побить рекорд Лиги, установленный в прошлом году, «Автомобилисту» надо взять верх еще в шести матчах подряд. Напомним, сейчас рекорд – 20 матчей из 20 на старте сезона – принадлежит питерскому СКА.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.10.18

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