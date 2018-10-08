Сенатор Эдуард Россель отмечает 81-летие

Первый губернатор Свердловской области, ныне член Совета Федерации Эдуард Россель сегодня отмечает день рождения. Легендарному уральскому политику исполнился 81 год.

Поздравительные телеграммы сенатору уже направили губернатор Евгений Куйвашев и депутаты заксобрания региона. «На посту высшего должностного лица Свердловской области вы в полной мере реализовали свой профессиональный опыт и управленческие качества. В сложные годы экономических и политических реформ ваша созидательная деятельность способствовала уверенному развитию региона, укреплению не только традиционных отраслей экономики, но и появлению новых высокотехнологичных производств», – поздравила Росселя спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина.

Годы губернаторства Эдуарда Росселя действительно были самыми яркими в его насыщенной карьере. Журналисты до сих пор помнят байки, которые рассказывал глава региона на ежемесячных пресс-конференциях. А непосредственности губернатора при обсуждении трудных проблем могли бы позавидовать многие современные политики.

Audio Россель и грибы (АУДИО)

Например, Россель любил давать рекомендации свердловчанам, как пережить тяжелые времена.

Однажды он рассказал, как одна тавдинская семья смогла заработать на автомобиль, собирая грибы и ягоды в лесу. «Мы, когда ехали в Тавду, там вдоль дорог пункты приема грибов и ягод почти на каждом шагу. Выходишь из леса, идешь с корзиной в пункт приема, там собранную добычу взвешивают, считают, сколько это стоит, и тут же платят деньги. Надо сделать так, чтобы на селе не было ни одной семьи, не вовлеченной в экономику Свердловской области», – заявлял Эдуард Эргартович.

В кризисном 2009 году Россель призывал жителей Среднего Урала заняться садоводством. «Этот и следующий годы будут сложными. Я говорю об этом откровенно и никого не обманываю. Я призываю всех жителей Среднего Урала вернуться на свои огороды и начать выращивать там все что можно. В условиях кризиса государство сделает все возможное, чтобы поддержать людей. Но они могут помочь себе сами и облегчить свое существование. Откровенно предупреждаем: займитесь садами», – говорил политик.

При этом экс-губернатор любил повторять, что сам он никогда не пропадет в трудные времена. «Мне только дай гвозди, пилу, топор и выброси в любом месте. Я всегда выживу и семью прокормлю», – уверял Россель журналистов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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