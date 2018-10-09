Застройщика ЖК «Кольцовский», из-за которого люди устраивали голодовку, отправили в колонию

В Екатеринбурге завершился суд над директором строительной компании ООО АН «Базис», который похитил деньги пайщиков ЖК «Кольцовский». Владимир Ковалев проведет в колонии семь лет.

Суд признал Ковалева виновным по двум статьям – по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Напомним, гособвинитель запрашивал 8 лет лишения свободы. «Напарник» Ковалева, директор ЖСК «Авиатор» Владимир Фатеев, ранее был приговорен к 5 годам колонии.

ЖК «Кольцовский», который строился на деньги 145 пайщиков, должны были сдать к середине 2015 года. Однако этого не произошло. Ковалев при пособничестве Фатеева присвоил себе 18,4 млн рублей через договоры займа с самим собой и с председателем правления ЖСК «Авиатор». По данным договорам займа денежные средства впоследствии не возвращены и на строительство дома не направлены.

Екатеринбург, служба информации

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