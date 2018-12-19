В Екатеринбурге наконец достроили ЖК «Кольцовский», пайщики которого объявляли голодовку

В Екатеринбурге достроили ЖК «Кольцовской», пайщики которого объявляли голодовку и писали письма Путину. Люди наконец смогут заселиться в свои квартиры, которые должны были сдать три года назад.

Сегодня собственники жилья в жилом комплексе на ул. Бахчиванджи, 15, получили ключи от квартир. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сегодня напомнили, что дом достроили после того, как губернатор региона получил представление от прокуратуры, а бывших застройщиков начали судить. Новым инвестором стал ГК «Принцип».

Стройкой по договору подряда занималось ООО АН «Базис». Строительство «Кольцовского» начали в четвертом квартале 2012 года и должны были закончить во втором квартале 2015 года. Однако вышло иначе. Директор «АН Базис» Владимир Ковалев и председатель ЖСК «Авиатор» Владимир Фатеев присвоили и растратили деньги пайщиков, всего более 18,4 млн рублей. Деньги выводились через фиктивные договоры займа – директор «Базиса» «занимал» себе и подельнику как физлицам, давал в долг другому юрлицу. Из этой суммы 3,6 млн рублей по договорам займа поступили на личный счет председателя правления ЖСК «Авиатор». Фатеев в итоге получил 5 лет колонии общего режима, Ковалев отсидит семь лет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

Свердловские единороссы выберут новый политсовет раньше, чем в других регионах. / Экология оказалась прикрытием. Куда на самом деле пойдут мусорные сборы с граждан. Авторская колонка корреспондента «Нового Дня» Катерины Норсеевой. / Депутаты заблокировали реформу структуры мэрии Екатеринбурга до января. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»