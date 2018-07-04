Застройщика ЖК в Кольцово, чьи пайщики объявляли голодовку, посадили на пять лет

В Екатеринбурге вынесли приговор председателю правления ЖСК «Авиатор» Владимиру Фатееву. За растрату чужого имущества он проведет пять лет в колонии общего режима.

Фатеева судили по двум статьям – по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ «Пособничество в растрате чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ «Пособничество в злоупотреблении полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия».

Пострадали от действий застройщика 145 человек. Они заключили договоры паевого участия в строительстве с ЖСК «Авиатор», жилищно-строительный кооператив был инвестором строительства многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Бахчиванджи в Екатеринбурге (ЖК «Кольцовский»). Стройкой по договору подряда занималось ООО АН «Базис». Строительство «Кольцовского» начали в четвертом квартале 2012 года и должны были закончить во втором квартале 2015 года. Однако вышло иначе.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в суде было доказано: с июня 2014 года по август 2015 года директор «АН Базис» и председатель «Авиатора» присвоили и растратили деньги пайщиков, всего более 18,4 млн рублей. Деньги выводились через фиктивные договоры займа – директор «Базиса» «занимал» себе и подельнику как физлицам, давал в долг другому юрлицу. Из этой суммы 3,6 млн рублей по договорам займа поступили на личный счет председателя правления ЖСК «Авиатор».

Кроме того, с начала 2014 года по июнь 2015 года Фатеев перечислял деньги пайщиков на расчетный счет ООО «АН «Базис», стройка, между тем, встала.

Фатеев заключил досудебное соглашение. Его признали виновным и дали 5 лет колонии общего режима. Дело директора ООО АН «Базис» рассматривается по существу в Кировском районном суде Екатеринбурга.

Напомним, пайщики ЖК «Кольцовский» летом 2017 года устроили голодовку и жили в палатках напротив долгостроя.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.07.18

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