Прокуратура назвала срок для директора стройкомпании, обвиняемого в хищении денег пайщиков ЖК «Кольцовский»

В Кировском районном суде Екатеринбурга закончились прения по делу застройщика, который обвиняется в хищении денег дольщиков ЖК «Кольцовский». Прокуратура потребовала посадить Владимира Ковалева на 8 лет. Его подельник уже отбывает срок в колонии.

Речь идет о строительстве многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Бахчиванджи в Екатеринбурге – обманутые пайщики этого ЖК устраивали голодовку и писали письма с просьбой о помощи президенту. Обвиняемый по делу – директор ООО АН «Базис» Владимир Ковалев, ему вменяют совершение преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия».

Схема преступлений, по мнению стороны обвинения, была следующей: 145 граждан заключили договоры паевого участия в строительстве с жилищно-строительным кооперативом «Авиатор», который являлся инвестором строительства многоквартирника. «Базис» по договору подряда должен был выйти на стройку в четвертом квартале 2012 года и завершить строительство во втором квартале 2015 года. Однако Ковалев при помощи директора ЖСК «Авиатор» Владимира Фатеева присвоил и растратил паевые взносы будущих жильцов – более 18,4 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, сегодня гособвинитель назвал срок для Ковалева – 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор огласят завтра, 9 октября.

Фатеев ранее был осужден на 5 лет лишения свободы. ЖСК сейчас достраивается сторонним подрядчиком, по данным прокуратуры, степень готовности объекта – 95 %.

Екатеринбург, служба информации

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