В Екатеринбурге будут судить застройщика ЖК «Кольцовский», дольщики которого голодали прошлым летом

В Екатеринбурге перед судом предстанут председатель ЖСК «Авиатор» и директор компании-застройщика «АЕ «Базис» – эти компании занимались строительством ЖК «Кольцовский», пайщики которого голодали несколько дней летом 2017 года. Около 150 человек с 2012 года не могут заехать в собственные квартиры, потому что дом до сих пор не достроен – сейчас он готов на 90%.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении председателя правления ЖСК «Авиатор» и руководителя компании-застройщика ООО «АЕ «Базис». Председатель правления ЖСК обвиняется в пособничестве в растрате чужого имущества и пособничество в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ. У директора «Авиатора» более серьезные статьи – ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия).

По версии следствия, 145 граждан заключили договоры паевого участия в строительстве с ЖСК «Авиатор». Речь идет о строительстве многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Бахчиванджи (ЖК «Кольцовский» – не путать с ЖК «Кольцовский дворик», дольщики которого тоже не могут дождаться квартир, – прим. «НД»).

Фактически строительство вело выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло ООО АН «Базис». Строительство ЖК «Кольцовский» было начато в IV квартале 2012 года с установленным сроком его завершения во II квартале 2015 года. Но, по версии следствия, в период с июня 2014 года по август 2015 года директор «Базиса» при пособничестве председателя правления ЖСК присвоил и растратил денежные средства пайщиков в размере свыше 18,4 млн рублей.

«Директор ООО АН «Базис» заключал договоры займа с собой, как физическим лицом, также с председателем правления ЖСК «Авиатор», как физическим лицом, а также с другим юридическим лицом. По данным договорам займа денежные средства впоследствии не возвращены и на строительство дом не направлены. Также директор ООО «АН «Базис» получал денежные средства под отчет и не отчитался по ним.

При этом, из указанной суммы 3,6 млн рублей по договорам займа поступили на личный счет председателя правления ЖСК «Авиатор». Кроме того, в период с января 2014 года по июнь 2015 года директор «Базиса» на деньги пайщиков приобрел земельные участки стоимостью свыше 84,6 млн рублей, право собственности на которые зарегистрировано за ОО «АН «Базис», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга. Подсудимые признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлениях.

Вот как прокомментировал нашей редакции это нашумевшее дело глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Расследованием этого резонансного уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 и части 2 статьи 201 УК Российской Федерации – присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия, изначально занимались сотрудники отдела полиции №6 УМВД по Екатеринбургу. Когда история с долгостроем получила широкий общественный резонанс, по решению руководства регионального полицейского главка материалы передали в ГСУ ГУ МВД области в производство старшего следователя капитана юстиции Вагиза Аглиуллина, специалиста в данной сфере, отправившего на нары уже ни одного любителя обманывать людей. Оперативное сопровождение дела, о котором идет речь, сейчас, осуществляли сыщики Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД. Органы внутренних дел проделали довольно большую по объему и трудоемкую работу по сбору и обобщению доказательственной базы – проведен ряд судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские и строительные, допрошено свыше 300 человек, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены более сотни строительных документов. Кроме того, отмечу, что в какой-то момент один из подозреваемых перестал являться в полицию, симулировал заболевание, не появлялся по месту постоянного жительства, в результате чего был объявлен в розыск и вскоре задержан. По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД ему изменили меру пресечения и в настоящее время он содержится в СИЗО», – отметил полковник Горелых.

Напомним, пайщики ЖК «Кольцовский» летом 2017 года устроили голодовку и жили в палатках напротив долгостроя. Региональное министерство строительства и развития инфраструктуры на данный момент нашло стороннего инвестора для завершения строительства многоквартирного дома. По информации прокуратуры, сейчас степень готовности объекта составляет около 90%. На стройплощадке проводятся работы по газификации объекта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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