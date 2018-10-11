У «Автомобилиста» 16 побед в 16 матчах КХЛ

«Автомобилист» накануне вечером одержал победу в Магнитогорске над местным «Металлургом» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

В составе екатеринбуржцев отличились Георгий Белоусов, Найджел Доус, Степан Хрипунов и Франсис Паре. «Магниторгорск» забросил свою единственную шайбу в третьем периоде при розыгрыше большинства, ее автором стал Виктор Антипин.

Таким образом, «Автомобилист» выиграл 16-й матч подряд в этом сезоне и удерживает лидерство в регулярном чемпионате КХЛ. Следующую серию игр клуб проведет в домашних стенах – 12 октября уральцы принимают новосибирскую «Сибирь», 14 октября – уфимский «Салават Юлаев», 16 октября – казахстанский «Барыс». Билетов на матчи почти не осталось, в КРК «Уралец» ожидается аншлаг.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.10.18

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