Нового мэра Нижнего Тагила выбрали без обсуждения и единогласно

Новым главой Нижнего Тагила избран и.о. градоначальника Владислав Пинаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на внеочередном заседании городской думы перед депутатами выступили пять претендентов на пост главы, допущенные в финал конкурсной комиссией. Это временно исполняющий обязанности мэра Владислав Пинаев, учитель гимназии Данил Кукутин, руководитель местного отделения Партии Роста Евгений Рохлин, блогер Илья Коровин и председатель профессионального союза юристов Свердловской области Александр Усольцев.

Обсуждать кандидатов после их выступлений депутаты не стали, посчитав, что достаточно того, что их обсуждала ранее конкурсная комиссия. После этого состоялось открытое поименное голосование. Владислав Пинаев получил 28 голосов, остальные – ни одного. Прямая трансляция заседания велась на портале Tagilcity.ru.

Напомним, конкурс был объявлен после того, как бывший мэр Сергей Носов был назначен и.о. губернатора Магаданской области. 9 сентября он выиграл губернаторские выборы в этом регионе, подтвердив свои полномочия.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 15.10.18

Автор Академического микрорайона получил награду за лучшую репутацию в сфере строительства. / Жителя Верхней Пышмы будут судить за похищение девушки и угон ее автомобиля. / Утро в Екатеринбурге началось с массового ДТП и огромных пробок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»