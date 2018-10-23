Жители Алапаевска обсуждают жестокое убийство с расчленением: «Мужчину убила сестра»

Пользователи соцсетей из Алапаевска обсуждают жуткое убийство с расчленением, всколыхнувшее город.

Напомним, вечером в субботу играющие на площадке дети нашли полиэтиленовый пакет, в котором оказалась отрубленная мужская голова. Вызванные на место происшествия полицейские обнаружили неподалеку пакеты с другими частями тела.

Как пишут горожане в группе «Вести – Алапаевский район» сети «Одноклассники», убитый – 26-летний местный житель по имени Олег Т. В убийстве, которые фактически было совершено около месяца назад, подозревают его родную сестру. По некоторым данным, причиной убийства стала ссора жертвы с сожителем сестры.

В Следственном комитете детали произошедшего раскрывать категорически отказываются. Там сообщили только, что уже установлена и личность убитого, и лицо, причастное к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

В ГУ МВД по Свердловской области произошедшее не комментируют.

Алапаевск, служба информации

Алапаевск. Другие новости 23.10.18

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