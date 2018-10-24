Алапаевцы в соцсетях собирают деньги на похороны жестоко убитого земляка

Жители Алапаевска собирают деньги на похороны земляка, расчлененное тело которого было найдено на детской площадке несколько дней назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях уже назвали полное имя погибшего – Олег Тришкин. Паблик Alapaevsk News пишет, что еще в детстве Олег и его старшая сестра Лариса остались сиротами, их родители погибли в автокатастрофе. Воспитала брата с сестрой родная тетя, которая была их опекуном. «Олег был спокойным, целеустремленным и дружелюбным парнем, готовым всегда прийти на помощь. Закончил индустриальный техникум, активно занимался спортом, имел много наград по волейболу. Своего жилья, к сожалению, у Олега не было, жил у друзей или у сестры. Последнее время Олег работал на вахте в Липецке, там у него осталась девушка», – пишет сообщество со ссылкой на близких друзей. В связи с тем, что у погибшего нет родственников, которые могут организовать достойные похороны, этим занялись друзья, которые просят всех неравнодушных соседей помочь им деньгами.

Напомним, останки молодого человека были найдены в субботу, 20 октября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Правоохранительные органы детали сообщать отказываются, но сами горожане подозревают в убийстве сестру жертвы.

Алапаевск, служба информации

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