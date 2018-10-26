Экс-глава Среднеуральска заплатит 61,7 млн за незаконную передачу земли под строительство дач и попытку взятки

Бывший глава Среднеуральска Борис Тарасов заплатит 61,7 млн рублей за то, что злоупотребил должностными полномочиями, за что попал под уголовное преследование, и попытался дать взятку, чтобы от этого преследования уйти.

Как уже писал «Новый День», сначала следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Речь шла о продаже по заниженной стоимости более 15 гектаров земли дачному некоммерческому партнерству «Коптяки-12», членами которого являются лица, близкие к главе администрации городского округа Бориса Тарасова. Ущерб бюджету области и Среднеуральска оценили в 61,7 млн рублей. А после в расследование затесался курьезный случай ‒ в феврале 2016 года Тарасову позвонил некто, и, представившись сотрудником СУ СК по Свердловской области, предложил закрыть дело за миллион рублей. Тарасов согласился и перевел деньги на несколько указанных счетов. Правда, как выяснилось, звонивший отношения к СК не имеет. Так появилось второе уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки в крупном размере».

В итоге по обеим статьям Тарасов был признан виновным ‒ его приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вынесли в конце прошлого года. Теперь же прокуратура направила исковое заявление в интересах Свердловской области и городского округа Среднеуральск о взыскании с Бориса Тарасова суммы ущерба, причиненного преступлением. Накануне Верхнепышминский городской суд исковое удовлетворил в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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