Бывшего мэра Среднеуральска посадили на 7,5 лет за земельные махинации

Бывший мэр Среднеуральска Борис Тарасов следующие семь с половиной лет проведет в колонии общего режима. Его признали виновным в земельных махинациях и попытке дать взятку.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, Тарасова признали виновным по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и ч.3 ст.30, п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки в крупном размере». Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 60 миллионов рублей.

Напомним об этой скандальной истории. Речь идет о продаже по заниженной стоимости более 15 гектаров земли дачному некоммерческому партнерству «Коптяки-12», членами которого являются лица, близкие к главе администрации городского округа Бориса Тарасова. Ущерб бюджету области и Среднеуральска оценили в 61 млн рублей. В подозреваемых по этому делу числился сам Борис Тарасов. А после в расследование затесался курьезный случай.

В феврале этого года Тарасову позвонил некто, и, представившись сотрудником СУ СК по Свердловской области, предложил прекратить уголовное расследование за миллион рублей. Тарасов согласился и перевел деньги на несколько указанных счетов. Правда, как выяснилось, звонивший отношения к СК не имеет. Так появилось второе уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки в крупном размере».

Среднеуральск, служба информации

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