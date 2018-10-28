«Автомобилист» обыграл «Спартак» в овертайме и добился четвертой победы подряд

Екатеринбургский «Автомобилист» выиграл 22-й из 23 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В воскресенье вечером команда Андрея Мартемьянова одолела московский «Спартак» со счетом 2:1. Эта четвертая победа подряд уральцев после единственного поражения в сезоне.

Встреча проходила в КРК «Уралец» при полном аншлаге на трибунах. «Автомобилист» открыл счет уже на первой минуте благодаря точному броску Стефана Да Косты, который получил шайбу от Найджела Доуса. Хозяева уверенно доминировали в начале матча, но затем игра выровнялась. Во втором периоде «Спартак» ответил голом Энвера Лисина. Счет 1:1 сохранился до окончания основного времени матча, хотя третья двадцатиминутка была насыщена атакующими действиями обеих команд. В овертайме «Автомобилист» был сильнее: Алексей Василевский с передачи Анатолия Голышева забросил победную шайбу.

«Это был напряженный матч. Команда «Спартак» очень прилично сыграла в обороне и имела разящие, кусачие контратаки. Нам этот матч дался нелегко. Понимаем, что каждая победа дается все сложнее и сложнее. Но спасибо парням, что идут до конца, и дожали соперника в овертайме. Игра была сложной и практически равной», – отметил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Впереди у екатеринбуржцев еще три матча домашней серии: 31 октября «Автомобилист» сыграет с финским «Йокеритом», 2 ноября состоится поединок с ХК «Сочи», 4 ноября в Екатеринбург приедет новосибирская «Сибирь».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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