В галерее «Главный проспект» повредили работу Сальвадора Дали (ФОТО)

В художественной галерее «Главный проспект» на выставке работ Сальвадора Дали случился инцидент. Как стало известно РИА «Новый День» от информированного источника, в минувшую субботу один из посетителей неаккуратно задел стеклянную витрину, в которой находился офорт знаменитого художника-сюрреалиста. Рамка упала и разбилась, в результате был поврежден и сам экспонат.

В музее подтвердили факт, однако виновных в случившемся пока не называют. «Пострадала работа Сальвадора Дали из собрания «Капричос», которая демонстрировалась на первом этаже. На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые зафиксировали инцидент. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Это небыстрый процесс и мы сами ждем результатов проверки. На работе выставки этот случай не сказался. Галерея принимает посетителей в обычном режиме и готовится к проекту «Ночь искусств», – пояснили агентству в «Главном проспекте».

Какой ущерб был нанесен картине Дали, остается неизвестным. В галерее не комментируют этот аспект, ссылаясь на то, что произведение находится в частной коллекции бизнесмена Олега Гусева, владельца «Главного проспекта».

Добавим, что выставка художников-сюрреалистов работает с 5 октября. В экспозиции представлены работы Сальвадора Дали, созданные по мотивам серии Франсиско Гойи «Капричос», произведений Рабле, Сервантеса, иллюстрации к Библии и «Божественной комедии» Данте, литографии произведений Рене Магритта, аппликации Анри Матисса – всего более 350 экспонатов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.10.18

Павел Крашенинников обвинил в непрофессионализме силовиков, возбуждающих дела за репосты (ФОТО). / На Сибирском тракте мужчина, сбитый грузовиком, два часа лежит на асфальте (ФОТО). / В День народного единства добавят драйва и столичных звезд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»