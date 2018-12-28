Повреждение картины Дали из-за неудачного фото в Екатеринбурге попало в топ мировых скандалов с туристами

Девушка, которая разбила картину Дали во время попытки сделать фотографию, попала в список главных мировых скандалов с туристами. Разрушительница полотна приехала в столицу Свердловской области из соседнего Челябинска.

Ассоциация туроператоров составила подборку 13 скандалов с туристами, попавших в заголовки мировых СМИ в 2018 году. В списке – приключения туристов в разных странах мира, в результате которых оказались повреждены или уничтожены культурные ценности либо совершившие нечто выходящее за рамки приличного с историческим наследием. Россию в подборке представила жительница Челябинска. Об этой истории РИА «Новый День» подробно писало. 27 октября две девушки-посетительницы во время экскурсии по экспозиции «Главного проспекта» решили сфотографироваться на фоне картины. Одна из них встала рядом со стендом и случайно задела его, что привело к падению конструкции. Вместе со стендом упали два офорта авторства Франсиско Гойи и Сальвадора Дали. Известно, что картина Дали упала, рамка разбилась, в результате был поврежден и сам экспонат. В полиции уголовное дело возбуждать не стали.

В рейтинг также попали вандал, который в Денверском художественном музее уничтожил 10 произведений искусства, датируемых II веком н.э., парочка датчан, занявшиеся сексом на вершине пирамиды Хеопса, массовая драка в Риме, которую спровоцировали женщины, не поделившие место для селфи, семья из Великобритании, усадившая сына в древний гроб ради фото, и другие интересные истории.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.12.18

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