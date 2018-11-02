Полиция не стала возбуждать уголовное дело о порче картины Сальвадора Дали в галерее «Главный проспект»

Стали известны подробности происшествия в екатеринбургской галерее «Главный Проспект», где была повреждена одна из работ художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

По данным городской полиции, 27 октября две девушки-посетительницы во время экскурсии решили сфотографироваться на фоне картины. Одна из них встала рядом со стендом и случайно задела его, что привело к падению конструкции. Вместе со стендом упали два офорта авторства Франсиско Гойи и Сальвадора Дали. Ранее в галерее «Новому Дню» сообщили, что в результате инцидента была повреждена только работа Дали.

Полиция установила личности девушек и опросила их. Они рассказали, что приехали на выставку из Челябинска. Правоохранители не нашли в действиях посетительниц состава преступления. В настоящее время принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Добавим, что работы Сальвадора Дали и Франсиско Гойи находятся в частной коллекции бизнесмена Олега Гусева, владельца художественной галереи «Главный проспект».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.11.18

Бюджет-2019: на зарплаты губернатора и депутатов Свердловской области добавят миллионы. / «Самогонщики» из Узбекистана в принудительном порядке вернулись на родину. / Депутаты Невьянска не задекларировали самосвал и прицеп и лишились мандатов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»