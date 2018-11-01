На монголов, нагайки и музыку: кому на Урале достанутся деньги Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов обнародовал списки тех, кто получит деньги по итогам второго конкурса в 2018 году. Распределяется всего 4,7 млрд рублей. В Свердловской области в победители вышли 63 проекта, они получат более 100 миллионов – от сотен тысяч до десятков миллионов на один проект. РИА «Новый День» рассказывает, кому достанутся деньги.

Самый большой грант получит международный фестиваль «Уральская ночь музыки – Ural Music Night» – более 23 миллионов рублей. Кстати, этот проект получал областное финансирование по программе «Самые событийные мероприятия 2018, которые будут поддержаны правительством области», но год назад область фестиваль из этого списка вычеркнула. Было решено поддержать турнир косарей и «День рождения Урал Мороза». В 2017 году фестиваль уже получал президентские деньги, и тоже стал лидером по сумме – тогда это было чуть менее 10 млн. Около миллиона рублей выиграл профсоюз УрФУ, занимающийся сохранением наследия Б.У.Кашкина, рисунки которого в Екатеринбурге сейчас закрашивают по указанию чиновников.

Очень интересная возможность потратить деньги появилась у Свердловского регионального фонда поддержки молодежных инициатив Свердловской области. Фонд получит почти 900 тысяч на продвижение русского языка в Монголии. Для справки: с середины 2000-х русский язык в Монголии в обязательном порядке преподают в школе. Интересно, что авторы проекта описали целевую аудиторию так: «Студенты и старшеклассники Монголии, выпускники российских и советских вузов, проживающие в Монголии». А в качестве ожидаемого результата работы фонд среди прочего указал, что за три года, с 2019 по 2021, более 10 участников проекта должны поступить в российские вузы.

Ассоциация «Наследие реки Чусовой» получит 2,6 млн рублей – на создание сайта с картой Чусовой и привлечения школьников к краеведению. НКО «Волонтерское общество Свердловской области» получит почти 3 млн рублей на проект «Екатеринбург – город семи районов». Проект запущен при поддержке Музея истории Екатеринбурга и администрации города к 300-летию Екатеринбурга. Авторы хотят проводить лекции о районах города и собрать всю разрозненную информацию о них на одном сайте – 7ekb.ru. Сейчас по этому адресу продают картриджи и бумагу.

Хуторское казачье общество «Хутор Невьянский» выиграл грант в 2,8 млн рублей. Авторы потратят средства «на создание общественного креативного пространства как нового центра притяжения в уральском селе Нижние Таволги». Казаки откроют кружок гончарного мастерства и будут вести занятия с ними в «гуманитарном коворкинге» (как указано в описании проекта). А хуторское общество «Атаманова гора» свои 464 тысячи рублей потратит на покупку казачьих костюмов и шашек для ансамбля казачьей песни.

Среди получателей грантов есть и религиозные конфессии – один грант получил Еврейский культурный центр, пять дадут РПЦ. Мусульманских организаций среди победителей нет, несмотря на то что на Среднем Урале живет много татар и башкир.

Грантополучателями также стали НКО, занимающиеся созданием доступной среды, реабилитацией и помощью людям с ограниченными возможностями, инклюзивные проекты, центры психологической помощи, молодёжный IT-акселератор, молодежные патриотические организации.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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