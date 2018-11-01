российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 ноября 2018, 14:37 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус признан лучшим нападающим КХЛ в октябре

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам матчей в октябре. Канадский легионер «Автомобилиста» Найджел Доус выиграл номинацию лучшего нападающего лиги.

Форвард одержал вместе с командой победы в 11 из 12 матчах месяца, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности (+5). По статистическим данным КХЛ, Доус набирал очки в 10 из 12 проведенных игр, в том числе в пяти из шести матчей на выезде. Его шайбы в гостевых поединках против «Северстали», «Металлурга» и в домашнем матче против «Йокерита» становились победными. Нападающий «Автомобилиста» нанес 33 броска по воротам, провел 8 силовых приемов и заблокировал 6 бросков соперников.

Добавим, что в сентябре номинации лучших игроков КХЛ получили два представителя «Автомобилиста» – вратарь Якуб Коварж и нападающий Анатолий Голышев.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 01.11.18

Судья разрешил главе Южного округа Астахову ходить гулять, но только днем. / Масляное пятно на акватории Городского пруда оставили рабочие с Макаровского моста. / Уральцев нанимают опрашивать жителей Хакасии на тему скандальных выборов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ХК «Автомобилист»

Три игрока «Автомобилиста» вызваны в сборную России

Вратарь «Автомобилиста» сыграет за сборную Чехии на Кубке Карьяла

«Автомобилист» обыграл «Спартак» в овертайме и добился четвертой победы подряд

«Автомобилист» одержал 21 победу в 22 матчах КХЛ

«Автомобилист» снова лучший: 17-я победа подряд екатеринбургского клуба

У «Автомобилиста» 16 побед в 16 матчах КХЛ

Идет на рекорд? «Автомобилист» одержал 15 победу подряд

«Автомобилист» выиграл 13-й матч КХЛ подряд

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,

Новости партнеров