Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус признан лучшим нападающим КХЛ в октябре

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам матчей в октябре. Канадский легионер «Автомобилиста» Найджел Доус выиграл номинацию лучшего нападающего лиги.

Форвард одержал вместе с командой победы в 11 из 12 матчах месяца, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности (+5). По статистическим данным КХЛ, Доус набирал очки в 10 из 12 проведенных игр, в том числе в пяти из шести матчей на выезде. Его шайбы в гостевых поединках против «Северстали», «Металлурга» и в домашнем матче против «Йокерита» становились победными. Нападающий «Автомобилиста» нанес 33 броска по воротам, провел 8 силовых приемов и заблокировал 6 бросков соперников.

Добавим, что в сентябре номинации лучших игроков КХЛ получили два представителя «Автомобилиста» – вратарь Якуб Коварж и нападающий Анатолий Голышев.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 01.11.18

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