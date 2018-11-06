«Левый фронт» и КПРФ отметят 7 ноября митингами и шествием

Свердловские коммунисты готовятся отпраздновать 101-ю годовщину Октябрьской революции.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат заксо от КПРФ Александр Ладыгин, сбор колонны начнется в 17.30 у здания екатеринбургского Главпочтамта. В 18.00 участники акции двинутся к памятнику Ленина на Площади 1905 года, где в 18.30 начнется праздничный митинг. Мероприятие согласовано с областным минбезом.

Также отметить «красный день календаря» собирается свердловское отделение «Левого фронта» Сергея Удальцова. Они соберутся у памятника Ленину в 16.40 под лозунгами «Пора менять власть!», «За отставку правительства и президента!», «За роспуск Госдумы и досрочные выборы!» и «За отмену пенсионной реформы!». Вместе с «лефовцами» на митинг выйдут РКРП-КПСС, ОД «Трудовой Урал» и ряд других левых движений.

Напомним, год назад 100-летие Октябрьской революции прошло почти незаметно. Власти Санкт-Петербурга в последний момент отменили историческую реконструкцию штурма Зимнего, заменив ее световым шоу. Единственным заметным событием стало возложение венка из красных гвоздик к причалу крейсера «Аврора» – люди на эту акцию приехали со всей страны, при этом ни одна официальная политическая партия участия не принимала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

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