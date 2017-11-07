К 100-летию Октябрьской революции к причалу крейсера «Аврора» принесли тысячи гвоздик (ФОТО)

Несколько тысяч красных гвоздик принесли сегодня к причалу крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге граждане, отмечающие 100-летие со дня Октябрьской социалистической революции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к юбилейной акции не имеют отношения «официальные» левые партии.

Большинство участников узнали об акции под условным названием «Три гвоздики для «Авроры» через социальные сети. Среди них были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. По сообщениям блогеров, организаторы собрали в интернете более 200 тысяч рублей.

К причалу крейсера «Аврора» был возложен венок из более чем 7000 цветов. Возраст участников разнился примерно от 25 до 70 лет.

Напомним, ранее ожидалось, что с 4 по 7 ноября в Петербурге будет проведена масштабная реконструкция революционных событий 100-летней давности, но в последний момент она была отменена.

Санкт-Петербург, Евгения Вирачева

Санкт-Петербург. Другие новости 07.11.17

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