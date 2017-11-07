Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 ноября 2017, 18:07 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

К 100-летию Октябрьской революции к причалу крейсера «Аврора» принесли тысячи гвоздик (ФОТО)

К 100-летию Октябрьской революции к причалу крейсера «Аврора» принесли тысячи гвоздик (ФОТО)

Несколько тысяч красных гвоздик принесли сегодня к причалу крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге граждане, отмечающие 100-летие со дня Октябрьской социалистической революции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к юбилейной акции не имеют отношения «официальные» левые партии.

Новый День: К 100-летию Октябрьской революции к причалу крейсера ''Аврора'' принесли тысячи гвоздик

Большинство участников узнали об акции под условным названием «Три гвоздики для «Авроры» через социальные сети. Среди них были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. По сообщениям блогеров, организаторы собрали в интернете более 200 тысяч рублей.

Новый День: К 100-летию Октябрьской революции к причалу крейсера ''Аврора'' принесли тысячи гвоздик

К причалу крейсера «Аврора» был возложен венок из более чем 7000 цветов. Возраст участников разнился примерно от 25 до 70 лет.

Новый День: К 100-летию Октябрьской революции к причалу крейсера ''Аврора'' принесли тысячи гвоздик

Напомним, ранее ожидалось, что с 4 по 7 ноября в Петербурге будет проведена масштабная реконструкция революционных событий 100-летней давности, но в последний момент она была отменена.

Санкт-Петербург, Евгения Вирачева

Санкт-Петербург. Другие новости 07.11.17

Дело о массовом убийстве в Югре передали в отдел по особо важным делам. / Роспотребнадзор: россияне все чаще отказываются от прививок. / В районные отделы полиции проведут интернет – Слух дня. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Фоторепортаж,

Новости партнеров

Общество, все новости

Москва /

Большинство подмосковных дач и коттеджей продаются по завышенным ценам

Екатеринбург /

В Екатеринбурге рядом с больницей найден мертвый мужчина. СК начинает проверку

Екатеринбург /

К концу года в Свердловской области должны сдать всего три долгостроя

Москва /

В Москве возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках 5 ноября

Екатеринбург /

Выпивохи и безобразники – бойтесь! Полиции разрешат штрафовать хулиганов в честь мундиаля

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?

Все новости