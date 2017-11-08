Белый дом подсчитал жертв коммунистических режимов за 100 лет

Администрация президента США сделала заявление, приуроченное к Национальному дню жертв коммунизма, который отмечается в годовщину «революции большевиков» в России. По оценкам Белого дома, жертвами «тоталитарных коммунистических режимов» за сто лет (с момента Октябрьской революции в России) стали более 100 миллионов человек.

«За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо большее (количество людей. – прим. ред.) эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем», – заявили в администрации США.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что «граждане, которые стремились к свободе, были подчинены государству с помощью принуждения, насилия и страха». «Большевистская революция породила Советский Союз и его темные десятилетия угнетающего коммунизма – политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», – заявили в Белом доме.

7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года. Ровно 100 лет назад в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) произошло вооруженное восстание, которое привело к захвату Зимнего дворца, аресту членов Временного правительства и объявлением об установлении власти Советов, которая продолжалась более 70 лет. США не признали итоги Октябрьской революции и поддержали вместе с рядом других стран белогвардейское движение. Вплоть до 1933 года у СССР и США не было дипломатических отношений.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), последствия Октябрьской революции 1917 года разделяют россиян примерно в равной степени на ее сторонников и противников. Кроме того, большинство жителей России уверены, что Владимир Ленин сыграл исключительную роль в революционных событиях.

В целом, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, россияне оценивают последствия революции скорее положительно: По мнению 38% процентов опрошенных, это событие стало толчком к социальному и экономическому развитию страны, еще 23% респондентов выразили мнение, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории России.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.11.17

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