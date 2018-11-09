С нового года начальник свердловского ГУ МЧС будет руководить всеми спасателями УрФО

В России завершается очередной этап реформирования управленческой структуры МЧС. С 29 декабря 2018 года подлежит ликвидации Сибирский региональный центр МЧС России, которому сейчас подчинены Главки МЧС регионов не только Сибирского, но и Уральского, и Дальневосточного федеральных округов.

Как говорится в сообщении Сибирского центра МЧС, все ГУ МЧС регионов УрФО, спасательные воинские формирования и поисково-спасательные подразделения, дислоцирующиеся на территории Урала, будут переподчинены ГУ МЧС России по Свердловской области. Руководить спасателями Сибирского федерального округа будут из ГУ МЧС по Новосибирской области, Дальневосточного федерального округа – из ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«Речь идёт исключительно об упразднении управленческого аппарата. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС России остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению, обеспечивая защиту населения, помощь каждому конкретному человеку в трудной ситуации и максимальное содействие органам местного самоуправления в случае ЧС», – заявили в МЧС. Штатная численность в головных главках будет увеличена благодаря передаче им полномочий региональных центров. Планируется также перевод сотрудников на вакантные должности в региональных Главках России. С каждым специалистом будет проведена адресная работа по его дальнейшему трудоустройству.

Добавим, что начальником ГУ МЧС по Свердловской области с июня 2018 года является полковник Виктор Теряев. До назначения на Средний Урал он служил в Тюменской области.

Напомним, уральские спасатели были переподчинены Сибирскому региональному центру МЧС несколько лет назад после ликвидации Уральского РЦ МЧС.

Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, служба информации

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