Облсуд оставил в силе приговор Николаю Коляде

Свердловский облсуд оставил в силе приговор драматургу Николаю Коляде, который в сентябре был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим причинение тяжелого вреда здоровью человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, свою вину Николай Коляда не оспаривал, но попросил о замене ограничения свободы на судебный штраф и прекращении уголовного преследования. В качестве аргумента он указал на то, что он не очень богатый человек, что у него театр, в котором работает 60 актеров, и что с этим театром необходимо постоянно ездить на гастроли. Его адвокат добавила, что в момент ДТП Коляда был абсолютно трезв, на встречную полосу не выезжал и на красный свет не ехал, а одной из причин ДТП послужило состояние дорожного полотна. Однако Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы осужденного. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ДТП случилось в июле 2017-го на дублере Сибирского тракта. Тогда режиссер возвращался в Екатеринбург с дачи на своем Renault Duster. Драматург говорит, на трассе он не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Santa Fe. В итоге пострадал экс-полицейский из Москвы Кирилл Генералов, который ехал на пассажирском сиденье. Врачи диагностировали у мужчины компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника. После операции потерпевшему полгода нельзя было сидеть, рассказал в суде его защитник, он потерял работу. Сам Генералов говорит, что по сей день испытывает боли в спине и дискомфорт.

Как уже ранее писал «Новый День», Николай Коляда полностью признал свою вину. Во время заседания в суде первой инстанции в сентябре драматург несколько раз попросил прощения у потерпевшего, но тот не принял их – посчитал, что театральный режиссер попросту играет перед камерами. Суд приговорил Николая Коляду к полутора годам ограничения свободы. В рамках решения ему нельзя будет в течение этого времени покидать Екатеринбург. Теперь каждый выезд на гастроли ему придется согласовывать с правоохранителями. Кроме того Николай Коляда должен будет выплатить в пользу потерпевшего еще 200 тысяч рублей. Сначала драматург заявил, что не будет оспаривать решение суда, но потом передумал.

Суд на Николаем Колядой

Екатеринбург, служба информации

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