Живущий в Омске свердловский депутат перешел из одного комитета заксо в другой

Депутат свердловского заксобрания от «Справедливой России» Андрей Жуковский, последнее время живущий в Омске, перешел из одного комитета в другой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Жуковский прислал в заксо обращение, в котором просил перевести его из комитета по промышленной политике в комитет по аграрной политике и природопользованию. Его новый коллега по фракции Александр Юланов, напротив, попросил перевести его из аграрного комитета в промышленный.

Интересно, что самого Жуковского на сегодняшнем заседании не было, как и на недавнем заседании промышленного комитета. Напомним, в июле этого года совет директоров АО «Омскэлектро» (учредитель – город Омск) утвердил Жуковского своим генеральным директором. После этого народный избранник отказался от депутатской зарплаты, но не от мандата.

Впрочем, не исключено, что в скором времени это все же случится. «Работы в Омске у него очень много, предприятие крупное. Сначала он собирался совмещать, но вот сегодня уже не смог приехать. Может быть, и откажется от мандата», – не исключает один из однопартийцев Жуковского. Ранее губернатором Омской области был избран бывший свердловский депутат от СР Александр Бурков.

Екатеринбург, Омск, служба информации

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