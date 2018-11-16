Два игрока «Автомобилиста» поедут на Матч звезд КХЛ

Два игрока «Автомобилиста» попали в стартовый состав команды дивизиона Харламова на Матч звезд КХЛ, сообщает пресс-служба клуба. По итогам голосования болельщиков, в список попали нападающий, капитан екатеринбургского клуба Найджел Доус и защитник Никита Трямкин.

Сейчас начался второй этап голосования за игроков, которые поедут на Матч звезд ‒ их выберут аккредитованные КХЛ представители СМИ. По итогам этой части в команды четырех дивизионов выберут еще по одному нападающему, защитнику и вратарю. На последнем этапе спортивный департамент лиги также включит в команды еще по четыре игрока. Всего на Матч звезд отправятся 44 хоккеиста, выступающих за клубы КХЛ. Полный список огласят 19 декабря, а сам матч пройдет в январе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

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