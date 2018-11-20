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Вторник, 20 ноября 2018, 11:37 мск

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«Автомобилист» начинает домашнюю серию

Хоккеисты «Автомобилиста» вернулись с выездной серии, и теперь им предстоит провести три матча на домашнем льду. Сегодня, 20 ноября, команда из Екатеринбурга встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», 22 ноября ‒ с нижегородским «Торпедо» и 24 ноября ‒ с казанским «Ак Барсом».

Напомним, на выезде «Автомобилист» сумел выиграть только один матч из трех, потерпев поражение от питерского СКА (5:2) и московского «Спартака» (4:3 в овертайме). Тем не менее, команда Андрея Мартемьянова по-прежнему является лидером КХЛ, возглавляя турнирную таблицу лиги с 52 очками, набранными в 29 матчах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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