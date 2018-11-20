Ветеринары убедили минфин в необходимости обезопасить скотомогильники с сибирской язвой

В 2019 году в Свердловской области будут разработаны санитарно-защитные зоны шести сибиреязвенных скотомогильников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такая договорённость была достигнута сегодня на заседании согласительной комиссии по бюджету.

По словам директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина, на разработку охранных зон необходимо выделить в 2019 году 7 млн 618 тысяч рублей.

Министр финансов Галина Кулаченко согласилась, что эти расходы необходимы, и заявила, что минфин учтёт эту сумму при подготовке бюджета ко второму чтению.

Из материалов к заседанию следует, что из шести скотомогильников, о которых идёт речь, четыре находятся в Сысертском городском округе (это непосредственно город Сысерть, деревня Большое Седельниково, село Абрамово и посёлок Первомайский), а также в селе Кировском Алапаевского района и посёлке Ключевске Березовского района. Причем от самих населённых пунктов опасные объекты находятся на расстоянии от 200 метров (Кировское) до 1 800 м (Сысерть).

Кроме того, департамент выбил 9,5 млн рублей на газификацию здания ветеринарной лаборатории в Нижнем Тагиле. Сейчас, по словам Трушкина, помещения отапливаются электричеством, а это очень дорого.

Напомним, в 2017 году «Новый День» уже писал о том, что в окрестностях уральской столицы точно есть скотомогильники, охраняемые из рук вон плохо. Так, жители поселка Первомайского в 2015 году писали жалобу в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить один из двух скотомогильников, находящихся на окраине поселка. По словам заявителей, тогда доступ к объекту был открыт для всех желающих, а из тянущейся из-под земли трубы идут зловонные газы. После проверки прокуратура направила в Кировский районный суд исковое заявление к МУГИСО с требованием принять данный скотомогильник в государственную собственность и, соответственно, следить за его состоянием. Похоже, с мертвой точки дело сдвинулось только сейчас.

Ранее эксперты сообщали, что решается судьба скотомогильников быстро в одном случае – когда территория кому-нибудь требуется под застройку. Так, в поселке Рудном, где, по официальным данным, находится сибиреязвенный скотомогильник, корпорация «Маяк» уже построила ЖК «Рудный» на 400 квартир – «отличный старт для молодых семей» за 1,5 млн. А бывший министр строительства Сергей Бидонько разрешил возводить большой жилой комплекс.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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