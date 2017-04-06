«Антитеррор» направят на скотомогильники: их не охраняют, пока кому-нибудь не понадобится земля под строительство (КАРТЫ)

Публикации за 06.04.17

Совещания с силовиками и чиновниками, объявленные во всех регионах после теракта в Питере, снова актуализировали вопросы безопасности объектов, и не только транспортных. В числе особо контролируемых территорий замгенпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев назвал скотомогильники. Для УрФО тема более чем актуальна: в прошлом году вспышкой сибирской язвы отличился Ямал, а для Екатеринбурга это уж точно не голливудская страшилка, а реальная городская история с вполне конкретными могилами в секторе 15 на Восточном кладбище после 1979 года.

NDNews.ru уже писал о том, что в окрестностях уральской столицы точно есть скотомогильники, охраняемые из рук вон плохо. Так, жители поселка Первомайского два года назад писали жалобу в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить один из двух скотомогильников, находящихся на окраине поселка. По словам заявителей, доступ к объекту открыт для всех желающих, а из тянущейся из-под земли трубы идут зловонные газы. После проверки прокуратура направила в Кировский районный суд исковое заявление к МУГИСО с требованием принять данный скотомогильник в государственную собственность и, соответственно, следить за его состоянием. Поиск хозяина захоронений отражен в судебных актах тех времен – например, в 2013-м областной департамент ветеринарии пытался обязать сысертскую администрацию взять опасные ямы на баланс.

Решается судьба скотомогильников быстро в одном случае – когда территория кому-нибудь требуется под застройку. Так, в поселке Рудном, где, по официальным данным, находится сибиреязвенный скотомогильник, корпорация «Маяк» уже построила здесь ЖК «Рудный» на 400 квартир – «отличный старт для молодых семей» за 1,5 млн. А бывший министр строительства Сергей Бидонько разрешил возводить большой жилой комплекс.

Недалеко от села Большое Седельниково земля вместе с сибиреязвенным скотомогильником вообще оказалась выкуплена в частную собственность. На территории прилегающих к скотомогильнику брошенных построек появился сторож с собакой, а местные жители заговорили о проекте некоего коттеджного поселка. Но совсем недавно место на карте, обозначенное ранее «скотомогильник сибирской язвы» вдруг превратилось в... «свалку». А в кадастровой карте появилось сообщение, что земля зарезервирована под строительство завода по переработке мусора.

Карта 2016 года

Карта 2017 года

Главное, что должно облегчить освоение территорий бывших скотомогильников – сокращение санитарной защитной зоны. Сейчас безопасное расстояние от могильников до жилых зданий, которое должно соблюдаться обязательно, – 1000 метров. Поселок Рудный стал «полигоном», на котором эту дистанцию пытаются сократить.

Как пояснил NDNews.ru руководитель ГКУСО «Свердловская областная ветеринарная станция» Алексей Романовский, именно его ведомство выполняло исследования для переноса границ санитарной зоны в поселках Рудный и Садовый в 2013 году. На каждый комплекс исследований было затрачено по 2 млн 600 тысяч рублей, оба вошли в топ-50 самых дорогих заказов на санитарно-бактериологические исследования, оба выполняла ГКУСО «Свердловская облветстанция» (№ 34 и № 35). Именно на основании этих исследований федеральные чиновники готовили проект об изменении санитарных границ. Главный санитарный врач РФ А.Ю. Попова, рассмотрев материалы по делу, постановила установить защитную зону в северо-западном направлении 30 метров, в остальных – 50 м. По сравнению с нынешними требованиями в 1000 метров поправка существенная. Но окончательного принятия так и не состоялось.

«Проект должен был быть принят еще в 2014 году, и почему этого не произошло – никому не известно, – говорит Алексей Романовский, подчеркивая, что все работы по исследованиям его ведомство выполнило в срок. – Мы с федералами и судимся сейчас по поводу этого проекта. В Рудном стоят школа, садик, строятся жилые комплексы, и все это подпадает под планку 1000 метров, а значит, садик и школа не ремонтируются, жилой комплекс построен незаконно, и что с этим всем делать – неясно. Первый суд мы выиграли, и он обязал Роспотреб принять проект, однако арбитраж проигран. Все рассмотрения происходят в Тверском суде Москвы, и, например, 30 марта состоялось заседание очередное, пятое. Но мы даже не знаем, чем дело кончилось, – помощник судьи не дает ответа, завтраками кормит».

В какую сторону качнутся весы после пристального внимания к скотомогильникам в рамках объявленного антитеррористического усиления пока не известно – какая-то проблематика наверняка покажется более существенной – бесхозность или неуемное использование этих участков.

NDNews.ru будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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