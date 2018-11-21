Новым заместителем Николая Цуканова стал бывший кремлевский куратор нескольких округов

У полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова появился третий заместитель.

Как сообщили в аппарате полпредства, по распоряжению руководителя администрации президента Антона Вайно на эту должность назначен Виктор Дубенецкий. Новый заместитель полпреда, будет курировать экономическое направление деятельности вместо Александра Моисеева, ушедшего в отставку в сентябре этого года.

Виктор Дубенецкий родился в Белоруссии в 1961 году. У него высшее образование, в 2009 году прошел курс обучения по программе МБА в МЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности «корпоративные финансы». Кандидат экономических наук. Работал в МИД РФ, в том числе в дипломатическом представительстве за рубежом. В 2005-2012 гг. – заместитель генерального директора энергетической компании.

С 2012 года работал в администрации президента Российской Федерации, в том числе в должности начальника департамента управления по внутренней политике. По данным агентства, в этом качестве он сначала курировал Северо-Западный федеральный округ (где до недавнего времени работал и Николай Цуканов) и ЦФО, а позже – УрФО и ПВО.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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