Сын основателя «Империи Романовых» предложил Белоярке землю под школу, но мало

Сын эксцентричного уральского политика и основателя «Монархической партии» Антона Бакова, Илья, предложил Белоярскому району помощь в строительстве новой школы. У властей этот вопрос почему-то решается крайне медленно.

Как сообщил РИА «Новый День» местный депутат Иван Десятков, потребность в новой школе в поселке Косулино появилась уже давно. В старой – только 300 мест, этого не хватает, дети учатся в две смены. «С 2016 года начали планировать строительство школы на 500 мест. Проект был готов осенью прошлого года, только нет привязки к земельному участку. Необходимо было выкупить два участка в центре Косулино, не сошлись в цене. Мы, депутаты, предложили произвести обмен на более крупные участки на окраине Косулино, собственники этих участков были согласны на обмен с последующей продажей, были покупатели. Но потом внезапно все встало», – рассказал он. Депутат подозревает, что земля, где планировалось построить школу, приглянулась кому-то еще.

Сегодня для обсуждения этого и других вопросов в Белоярский район приехал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Присутствовал на встрече и директор компании «7 прудов» Илья Баков, который строит поблизости коттеджные поселки. Баков-младший заявил, что готов частично профинансировать проектные работы по строительству школы в своем поселке Чистые Росы, так как там много семей с детьми, а также безвозмездно выделить 1 гектар земли муниципалитету под строительство еще одной школы. «Жители поселка встретили его слова аплодисментами», – сообщает пресс-служба самой компании.

Глава Белоярского района Андрей Горбов отнесся к предложению Бакова более сдержанно. «Надо понимать, что один гектар нас не спасет. Под новую школу надо минимум два, а с учетом всех детских и спортивных площадок – и три. Кроме того, если я правильно понимаю, участок, который он предлагает, не обладает необходимой инфраструктурой, но надо смотреть детально. Мы внимательно рассмотрим его предложение и подготовим ответ», – пообещал глава района корреспонденту РИА «Новый день». Кроме того, глава заявил, что сегодня уже показал Биктуганову земельный участок, отведенный под школу в 500 мест.

Добавим, что при верстке областного бюджета в программу по финансированию строительства новых школ на 2019 год Косулино не вошло, и не только оно. Даже те проекты, которые были одобрены профильным министерством год и более назад, оказались «за бортом» – у минфина оказались другие приоритеты. Например, министр финансов Галина Кулаченко забраковала проект школы в Сосьве как «слишком дорогой» – 325 млн рублей, хотя на строительство конгресс-холла в Екатеринбурге было выделено 1,5 млрд рублей. При этом зданию действующей школы в Сосьве уже 110 лет.

Белоярский район, служба информации

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