На верхнюю полку придется залезать через стол. Россияне тестируют новые вагоны РЖД

Российские железные дороги развиртуализировали концепт нового вагона, который презентовали в начале недели в интернете. На стенде компании на выставке «Транспорт России» можно протестировать новинку, чем и занимаются посетители. Первые отзывы ‒ критические. «Те, кто не ездил в плацкарте, презентуют концепт нового плацкартного вагона. Получилось г…о какое-то», ‒ рассказывает москвич Константин Попов.

В семи пунктах он объяснил, в чем минусы новинки РЖД. «Первое ‒ если раньше ноги торчали в проходе, то теперь они упираются в перегородку. Второе ‒ сидеть невозможно при росте от 170 см. Третье ‒ засунул ноги в отверстия, и пассажир на верхнюю полку не залезет. Да и вообще большинство россиян сможет подняться наверх только со стола. Четвертое ‒ верхняя полка для багажа крошечная, он упадет на пассажира. Пятое ‒ шторка неудобная и быстро сломается. Шестое ‒ мало розеток, у большинства мест только usb. Седьмое ‒ пропали боковые карманы, и даже полотенце некуда повесить, ‒ пишет он на своей странице в фейсбуке. ‒ Для них это очередной способ освоить бюджет ‒ сами они никогда не будут ездить в обычных вагонах. Думайте о людях! Предлагаю руководству РЖД и дизайнерам прокатиться в таком вагоне до Владивостока. Готов поехать с вами и указать на косяки».

Евгений Дитрих, глава минтранса РФ в новом вагоне

Напомним, ранее в РЖД обещали начать замену вагонов уже в следующем году. «Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность. Основная идея при разработке новых модульных вагонов – это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира», – сообщали в понедельник в пресс-службе РЖД.

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