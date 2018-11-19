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Понедельник, 19 ноября 2018, 11:42 мск

Новости Транспорт

В РЖД презентовали концепт новых плацкартных вагонов

Фото: РИА «Новости»

Российские железные дороги презентовали концепт новых плацкартных вагонов. В них будут модульные пространства, а пассажирские места получат шторы, которые можно закрыть в любой момент. Интерьеры будут выполненные с использованием современных материалов. Кроме того, в вагонах появятся вендинговые автоматы и электрические розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. О новом концепте рассказал генеральный директор компании Олег Белозеров.

Фото: здесь и далее РИА «Новости»

Судя по изображениям, оказавшимся в распоряжении РИА «Новости», новый плацкарт станет куда более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место, оборудованное электрическими розетками, USB-разъемами и индивидуальными источниками света.

В туалетах предусмотрены гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца и встроенный фен для рук. «Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность. Основная идея при разработке новых модульных вагонов – это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира», – рассказали в пресс-службе РЖД.

Москва, Иван Гридин

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