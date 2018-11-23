«Екатеринбургским учителям тоже нужны психологи», – в департаменте образования поддержали федеральную инициативу

В российских школах предлагают ввести должность штатного психолога, который будет работать не с учениками, а с преподавателями. С такой инициативой к министру просвещения Ольге Васильевой обратился Национальный родительский комитет. «В связи с высокой психологической нагрузкой учителей и участившимися случаями агрессивного поведения учителей по отношению к школьникам прошу вас рассмотреть возможность внедрения федеральной программы «Психолог для учителя» и учреждения должности психолога для педагогического состава школ», – цитирует RT письмо за подписью главы комитета Ирины Волынец.

В Екатеринбурге инициативу НРК поддержали. Как сообщили «Новому Дню» в городском департаменте образования, уральским учителям тоже не помешала бы психологическая разгрузка. «Специфика профессиональной деятельности учителей предполагает эмоциональное истощение, и было бы очень хорошо ввести психолога в штат школ», ‒ пояснили агентству в гороно.

Правда, там уточнили, что бюджету города такие затраты не под силу. «За счет средств муниципалитета это, к сожалению, пока невозможно, но если мы получим поддержку от федеральных или региональных властей, мы бы поддержали инициативу», ‒ добавили в департаменте образования.

Учитель применяет силу к ученику

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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