Телепродюсер и политик Любимов похвалил Ольгу Глацких и пожелал встретиться с ней «один на один»

Сегодня Екатеринбург посетил Александр Любимов – в прошлом известный тележурналист, а ныне – совладелец РБК и, с недавних пор, федеральный секретарь Партии Роста. Одним из первых мест, которые посетил Александр Михайлович, стал журфак Уральского университета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», и при пресс-подходе к уже давно работающим коллегам, и на встрече со студентами обсуждались практически одни и те же проблемы: состояние и перспективы современных российских СМИ и политическая ситуация в стране. Гостем из Москвы было неоднократно помянуто имя нашей дважды прославленной землячки – бывшей гимнастки и директора департамента молодежной политики Ольги Глацких, по поводу которой у Любимова твердое мнение: «Ее надо наградить!». Самые интересные моменты из беседы Александра Любимова с действующими и будущими уральскими журналистами – в нашем материале.

О СМИ: более 90% – средства массовой дезинформации

По мнению Александра Любимова, более 90% современных российских СМИ следовало бы переименовать в «средства массовой дезинформации». Львиная их доля – провластная пропаганда. Около 1% – контрпропаганда, чье основное занятие – опровергать первых. И очень мало СМИ, которые относятся к информации критично и могут предоставить площадку для выражения своего мнения разным сторонам. А именно этого и не хватает для становления гражданского общества в России, полагает Любимов. В условиях, когда есть не объявленная, но фактически существующая цензура на ТВ, когда принимаются непопулярные законы, когда «пенсионной реформой» называется отъем денег у населения, не надо удивляться таким высказываниям, как знаменитое «Государство вас не просило рожать» Ольги Глацких.

Об Ольге Глацких: «Пусть она выйдет выступать на брусья, и я проиграю. А потом мы поговорим про государство»

«Ваш губернатор поступил совершенно правильно, что не уволил эту замечательную барышню, – сказал Александр Любимов корреспондентам уральских СМИ. – Потому что она сказала именно то, что все они, и в том числе сам губернатор, думают. Чиновники считают, что управляют акционерным обществом «Государство», а мы, население, – это что-то вроде трудового ресурса. А кстати, было бы неплохо провести ту у вас, в Екатеринбурге, форум «Государство», и чтобы мы оба там выступили. Сначала она пусть выступит на брусьях, и я проиграю. И сделает шпагат, тут я вообще не выйду. Судьи мне поставят – как это у спортсменов – «зеро», «невыход». А потом мы бы с ней поговорили на тему – что такое государство и кто его содержит. Может быть, и ваш губернатор тогда что-то поймет».

При этом, по мнению эксперта, сегодня в российском обществе нет реального запроса на радикальный слом системы. «И слава богу, – добавляет он, – русский бунт, как мы помним, беспощаден».

Проблема в том, что политические партии, не входящие в существующую систему, имеют не так уж много возможностей донести свои идеи до людей. «Должны быть площадки, где будут встречаться люди разных политических взглядов, – уверен Любимов. – Так куётся демократия, так проверяются на прочность новые идеи. Сейчас в нашей стране такой возможности нет, да и во многих других странах – тоже».

О журналистском образовании: «Журналисту необязательно знать, когда появилась программа «Взгляд»

Отвечая на вопрос, как следует учить будущих журналистов, Любимов подчеркнул: прежде всего – им нужно очень много читать. «50% – художественной литературы, 50% – профессиональной. Читать книги по философии, истории. Главное, чему нужно научиться – воспринимать, сопоставлять и анализировать разные мнения. А вот знать, когда изобрели печатный станок, или когда появилась программа «Взгляд» – необязательно».

О журналистике будущего: «Общество уже само решает, где правда, где ложь»

Отвечая на вопрос, за кем будущее – телевидением или видеоблогерами, официальными СМИ или любителями – однозначного ответа Любимов не дал. С одной стороны, в соцсетях доступ к аудитории бесплатен. «В отличие от крестьян, которые вынуждены кланяться сетям, чтобы они взяли у них их помидоры, к сетям у нас доступ свободен», – отмечает эксперт. Обратная сторона медали показывает, что и экономический эффект от этого сомнителен. «Я не совсем понимаю монетизацию этого процесса, а мне как продюсеру это важно, – подчеркнул Любимов, имеющий экономическое образование. – Они говорят о рекламодателях? На словах это звучит ярко. Но сделать на видеоконтенте работающую бизнес-модель тяжело». Он упомянул о том, что есть страны, где люди привыкли за потребляемый контент платить – но это не про нас.

Еще один аспект – собственно содержательный. Допустим, рассуждает Любимов, в аэропорту Кольцово громко хлопнула покрышка, и 50 человек написали в соцсетях, что произошел взрыв. Добросовестные журналисты позвонили, куда следует, выяснили, что это не так, и выпустили новость. Но информация распространяется мгновенно. И кто-то из пользователей интернета поймет, что никакого взрыва не было, еще раньше, чем в СМИ вышло опровержение. «Общество уже само для себя сейчас решает, что правда, а что ложь», – философски заметил Любимов.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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