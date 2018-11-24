«Автомобилист» потерпел поражение от «Ак Барса», проиграв третий матч подряд

Короткая домашняя серия матчей «Автомобилиста» завершилась очередной неудачей. Уральцы проиграли казанскому «Ак Барсу» со счетом 4:3. Несмотря на третье поражение подряд, екатеринбургский клуб все еще удерживает лидерство в Восточной конференции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поединке против действующего обладателя Кубка Гагарина «Автомобилист» выставил вратаря-новичка Андрея Макарова, которого подписал еще вчера. Новый голкипер уверенно включился в игру и помог екатеринбуржцам выдержать стартовый натиск атаки «Ак Барса». Первый период команды провели без голов, а второй отрезок встречи стал самым результативным.

На 21-й минуте нападающий Иржи Секач вывел гостей вперед, на что «Автомобилист» ответил двумя шайбами Дэна Секстона и Ефима Гуркина. Казанцы смогли сравнять счет благодаря большинству и точному броску Пола Постмы. Вскоре хозяева также получили численное преимущество и наказали «Ак Барс» голом Найджела Доуса. На второй перерыв «Автомобилист» ушел со счетом 3:2 в свою пользу.

Но в заключительной двадцатиминутке екатеринбуржцев подкосили удаления. На 50-й минуте Секач отличился второй заброшенной шайбой, а спустя еще две минуты Роб Клинкхаммер забросил победный для казанцев гол.

«Хорошая, боевая игра. Команды сегодня вышли сражаться «от ножа». Эмоции были через край, где-то это с нами плохую шутку сыграло. Немного подвело нас меньшинство. Парни – молодцы, бились. Заканчивали игру в пять защитников, игроки нагрузились прилично. Но на сегодня как есть – так есть. Готовимся к выездной серии. По духу команда выходит из пике. Сегодня практически ни у кого из «Автомобилиста» не было равнодушных глаз. Очень хотели выиграть, было много блокированных бросков, силовой борьбы. Все-таки «Ак Барс» более мужиковатая команда, там ребята все рослые. Но ничего, наши выгрызали, молодцы. Во многих моментах я был доволен игрой «Автомобилиста», – отметил главный тренер екатеринбургского клуба Андрей Мартемьянов.

Следующие матчи уральцы проведут на выезде: 27 ноября предстоит поединок с уфимским «Салаватом Юлаевым», 29 августа – с омским «Авангардом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.11.18

Крушение надежд чиновников, первые серьезные снегопады и глубоководные пещеры: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Тепло должно вернуться в дома на Вторчермете в ближайшее время. / Не хватило голосов: Екатеринбург снова остался без «Экспо», проиграв Осаке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»