Более чем из ста жилых домов-памятников Ирбита в 2019 году отремонтируют только восемь

В 2019 году в Свердловской области проведут капитальный ремонт только восьми многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минЖКХ, все эти памятники расположены в городе Ирбите. Это дома по адресам: ул. Кирова, 60 и 78, ул. Коммуны, 29, ул. Красноармейская, 5, ул. Ленина, 27, ул. Революции, 24 и ул. Советская, 1 и 13.

«Пока на эти цели планируется направить 37 миллионов рублей. Сумма небольшая и отремонтировать на нее все дома данной категории, конечно же, невозможно. Эта работа будет выполняться постепенно, в плановом порядке. На первоначальном этапе нам важно реконструировать самые «возрастные» постройки – привести их в нормативное техническое состояние, сохранить их первозданный облик, создать безопасные и комфортные условия для проживающих в них людей», – рассказал глава регионального минЖКХ Николай Смирнов. Всего в список объектов культурного наследия Свердловской области включено более сотни многоквартирных жилых домов. И капитальный ремонт этих строений на сегодняшний день серьезно осложняется, как минимум, тремя факторами: отсутствием на федеральном уровне единого подхода к проведению работ, долгосрочным и достаточно непростым согласованием проектно-сметной документации, и, главное, невозможностью проведения строительно-монтажных мероприятий за счет собственников. Поскольку стоимость работ на данных объектах в 3-5 раз выше, чем на обычных домах, без дополнительной поддержки взносы на капремонт с их жителей пришлось бы увеличивать кратно.

Напомним, в последние несколько лет Ирбит из-за целой серии обрушений старинных зданий стал очередным символом упадка Свердловской области. С лета 2016 года в городе, получившем широкую известность в царской России и Европе благодаря масштабной ярмарке, развалились пять исторических особняков. В 2031 году Ирбиту исполнится 400 лет и местное население требует от чиновников разработать программу по его сохранению как исторического центра – подобную той, что была принята к 400-летию Верхотурья. «В противном случае потомкам останутся руины», – прогнозируют жители.

Ирбит, служба информации

Ирбит. Другие новости 26.11.18

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