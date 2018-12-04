И снова «кто-то там переспал и уже памятник»: депутат Колесников предложил исключить целый ряд домов из реестра объектов культурного наследия

Оскандалившийся на прошлой неделе депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников решил стяжать славу бывшего свердловского губернатора Эдуарда Росселя, который однажды предпринял попытку бороться с «лишними» объектами культурного наследия. Риторика парламентария ‒ директора УК «РЭМП Железнодорожного района» очень похожа на аргументы, которые когда-то приводил Россель, пытавшийся добиться исключения 54 памятников из специального реестра. «Кто-то там два дня переспал – уже памятник. Вот по улице Малышева есть один такой «памятник». Какой-то коммунист два дня жил в этом здании. Ну, мы, конечно, его уважаем, но дело в том, что там в этом здании живут люди в нечеловеческих условиях», ‒ говорил тогда Россель, который, впрочем, не нашел поддержки у федеральных чиновников.

У Александра Колесникова заявления похожие, хотя цель, вероятно, несколько иная ‒ здания, являющиеся объектами культурного наследия невозможно ремонтировать за счет средств Фонда капремонта Свердловской области, поскольку и составление проектно-сметной документации, и строительно-монтажные работы слишком дороги (их могут вести только предприятия, которые имеют лицензии на работу с ОКН).

Сегодня на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, в которой председательствует Колесников, он потребовал исключить ряд жилых домов в Екатеринбурге из реестра объектов культурного наследия. «Какое историческое и культурное значение имеют дома на улице Свердлова? Аналогичные дома на Орджоникидзе ‒ и они не памятники. Надо просто признать ошибочным решение о включении», ‒ заявил он.

Надо отметить, что здания, о которых вел речь Колесников, вероятно, обслуживает УК «РЭМП Железнодорожного района», поэтому парламентарий так горячо ратовал за изменение списка. Однако гендиректор Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области Светлана Ильина объяснила, что это вряд ли возможно. «Федеральный закон подразумевает два пути исключения объектов из реестра памятников. Первое – если он не подлежит воссозданию, полностью утрачен. Второй – если он потерял историко-культурное значение. Жилые дома на Ленина и Свердлова имеют архитектурную ценность, так что процедура исключения невозможна», ‒ сообщила она.

При этом, по ее словам, документов, поясняющих на каком основании здания включали в реестр, сейчас найти невозможно. Но, в любом случае, процедура исключения сложна. «У нас один объект на исключении находится, уже два года идет процесс. Потому что по каждому объекту нужна государственная историко-культурная экспертиза, чтобы три эксперта дали свое заключение. Начиная с 2008 года, мы запрашивали информацию на 109 объектов культурного наследия, которые были утрачены полностью, но и их не исключили – это делает федеральный минкульт», ‒ добавила Ильина.

Колесников попробовал добиться от представителей екатеринбургской мэрии и областного ФКР ответа на вопрос, почему муниципалитет не выделяет деньги на капремонт жилых домов ‒ памятников, как это делается в Ирбите. «В Ирбите нашли деньги, а мы не можем найти. Почему? Дома на улице Свердлова должны были в 15-16 году ремонтировать, а перенесли на 40-е. Товарищ Суханов, какая у вас позиция?» ‒ обратился он к гендиректору фонда Станиславу Суханову.

«Что касается переноса, да, подтверждаю. Потому что перенести на ранние сроки возможно ‒ как только появятся деньги, а вот все время двигать на более поздние сроки не разрешает законодательство. Мы это сделали вовремя, пока оно позволяло, ‒ объяснил тот. ‒ В Ирбите ремонт будет идти на деньги, которые выделяются регионом. Они не идут через Фонд капремонта, а через органы МСУ, которые уже сами решают этот вопрос через 44-ФЗ».

Представителям мэрии несколько раз пришлось объяснять депутату, что для капремонта памятников требуются бюджетные средства и госпрограмма. «По предварительным расчетам минЖКХ, стоимость работ на ОКН превышает стоимость ремонта обычных домов от 2 до 5 раз. Органы МСУ с начала работы программы направляли письма в минЖКХ и губернатору, чтобы выйти на уровень Федерации и сформировать целевую программу по ремонту ОКН. И отклик от Федерации есть – было письмо за подписью замминистра строительства РФ Чибиса, где сказано, что начата разработка постановлений о поправках в федеральное законодательство», ‒ рассказал глава управления ЖКХ Екатеринбурга Александр Брагин.

По его словам, есть и еще один способ ‒ получить деньги на ремонт зданий-памятников во время подготовки к особо значимым мероприятиям, как это было во время Чемпионата мира по футболу-2018. «Управление ЖКХ выполнило работы по ремонту шести объектов культурного наследия, но там были отремонтированы только фасады и крыши. На это ушло около 38 млн рублей, при этом даже проектирование работ было дорогостоящим ‒ чуть более 10% от стоимости ремонта. Без федеральной или областной госпрограмм выполнять работы финансово практически невозможно», ‒ подчеркнул он.

Вице-мэр по ЖКХ Екатеринбурга Владимир Гейко также пытался успокоить Колесникова тем, что инициативу уральских чиновников уже поддерживают на федеральном уровне ‒ он сослался на обещание члена Общественной палаты РФ Игоря Шпектора пролоббировать поправки в российское законодательство. «Он обещал выйти на Минстрой. Потому что фасады замазать ‒ это ерунда, и то стоит 38 млн рублей. Это еще внутрянку не смотрели, там вообще колоссальные затраты. Тут без помощи региона одним городским бюджетом точно не потянем. На прошлой встрече я Чибису это сказал, все это услышано, но программа зарождается только сейчас», ‒ отметил Гейко.

Колесников, в ответ на это, потребовал от чиновников Екатеринбурга продолжать выходить с инициативой на уровень федерации. «Дума поддержит. Сами знаете, какие люди у нас живут на Ленина и Свердлова, люди непростые, еще год-два ‒ и будет скандал. Может, коллеги-журналисты тоже поддержат тему. Однозначного решения вопроса нет, но финансирование должно быть. Вернемся к разговору на комиссии в феврале», ‒ сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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