ОНФ: Свердловская область вошла в топ-10 регионов с высокими рисками для здоровья детей

Свердловская область оказалась в числе 10 регионов, где самая высокая доля детей, страдающих различными заболеваниями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОНФ, Общероссийский народный фронт и фонд «Здоровье» составили рейтинг регионов России с плохими и, наоборот, лучшими показателями здоровья детей. Для анализа уровня здоровья используется понятие «группы здоровья детей». Чтобы определить, к какой группе ребенок относится, проводятся медицинские профилактические осмотры и диагностические обследования. Всего выделяют пять групп здоровья, в которых первая – это практически здоровые дети.

В третьей группе дети имеют хронические заболевания или врожденные патологии, но обострения у них случаются редко и проходят в нетяжелой форме. В четвертой группе обострения случаются чаще и на этом фоне функциональные возможности организма снижаются. А в пятой группе находятся дети с тяжелыми врожденными пороками развития и хроническими заболеваниями. Как правило, это пациенты с инвалидностью.

Исследование показало, что в Свердловской области насчитывается 22,3% детей с III-V группой здоровья. Похожий показатель – 26,5% – у соседней Челябинской области. Это одни из худших результатов в России.

По мнению экспертов ОНФ, среди факторов, влияющих на здоровье детей – качество питания в школах, физическая активность детей, профилактика ЗОЖ. «Также в каждом регионе важно обратить внимание на доступную и качественную медицинскую помощь для детей, особенно первичную, своевременно обеспечивать их необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями», – подчеркнул директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Напомним, не все эти факторы в полной мере учтены свердловскими властями. Например, из-за нехватки средств уже более 20 лет заморожено строительство Многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле, которая должна была стать вторым по величине крупным межмуниципальным центром в области. Сейчас больных детей практически со всей области приходится везти в Екатеринбург. Тем не менее, фундамент недостроя, скорее всего, разберут – за 20 лет стояния под всеми ветрами он, по всей вероятности, стал непригоден для продолжения работы. На словах власти соглашаются, что такая больница, наверное, нужна, но на какие средства ее строить – не знают. В приоритетах – другие объекты, например, конгресс-холл «Экспо-центра», стоимость которого уже перевалила за 4 млрд рублей. В недостаточном количестве строятся и плоскостные спортивные сооружения, и площадки для воркаута. Тем не менее, региональные власти отмечают, что проект бюджета на 2019 год – отличный, и им уже давно не случалось подходить к началу финансового года с такими хорошими показателями.

Екатеринбург, служба информации

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