Каждому по стакану. Куйвашев предложил уральцам новую программу оздоровления

Губернатор Евгений Куйвашев вернулся к работе в регионе после проигрыша заявки Екатеринбурга на проведение выставки «Экспо-2025». Сегодня он проводит первое за долгое время заседание областного кабмина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», одним из первых предложений губернатора стала разработка проекта «Стакан уральского молока каждый день». По мнению губернатора, имеет смысл наладить поставку молока местных производителей в рабочие, школьные и студенческие столовые, причём часть расходов должна покрываться из областного бюджета.

Первому вице-губернатору Алексею Орлову и министерству АПК и продовольствия дано поручение разработать механизм реализации этого проекта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.18

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