Депутаты срежут свердловчанам норму потребления кефира (ТАБЛИЦА)

Депутаты заксобрания Свердловской области внесут изменения в закон «О потребительской корзине на 2013-2020 годы». Для граждан увеличат потребление круп и снизят объем кефира, заменив кисломолочный напиток на молоко.

«Анализ объемов потребления населением Свердловской области продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, показывает, что наши жители стали питаться более правильно. Снизилось потребление белого хлеба и увеличилось потребление круп. Жители Свердловской области стали меньше потреблять кисломолочные продукты и больше – молока и сметаны – энергетически более богатых продуктов. Законопроект, который вынесен на рассмотрение депутатов, предполагает соответственно увеличить объемы потребления круп, риса, муки и снизить объемы потребления пшеничного хлеба. А также – увеличить объемы потребления молока и сметаны, снизив объем потребления кефира», – рассказала спикер заксо Людмила Бабушкина. Решение будет принято 20 июля. Добавим, в потребительской корзине все молочные продукты указываются в пересчете на молоко.

«Молочная» тема не первый раз поднимается властью. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после того, как Екатеринбург проиграл в борьбе за «Экспо-2025», предложил ввести в регионе программу оздоровления – «Стакан уральского молока каждый день».

Екатеринбург, служба информации

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